صرف معاش شهر يونيو 2024 اليوم السبت

صرف المعاشات.. يبدأ اليوم صرف معاشات شهر يونيو 2024، ويمكن الاستعلام إلكترونيا عن قيمة القبض وأماكن وطرق صرف المعاش .

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى، رقم 183 لسنة 2024، بـ زيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%.

ويصرف معاشات شهر يونيو 2024، لأكثر من 11 مليون مستحق غدا السبت .

أكثر من 11 مليون مستحق



يبدأ صرف معاشات شهر يونيو 2024 لأكثر من 11 مليون مستحق اليوم الموافق ١ يونيو من جميع منافذ الصرف من الـ atm وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار صرف معاشات يونيو 2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعي للذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية .

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024



ومن الممكن لـ أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو 2024 من خلال أكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.

وفرت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن «صرف معاشات شهر يونيو 2024»، باتباع التالي:

خطوات الاستعلام عن موعد صرف المعاش بالرقم القومي

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية

الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

اضغط على عرض التفاصيل.