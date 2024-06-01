النائب السيد شمس الدين : مصر قادرة على اعادة الأمن والاستقرار داخل السودان

أعرب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن ثقته التامة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على اعادة الأمن والاستقرار داخل السودان معتبراً ترحيب جمهورية السودان بما تضمنه البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية حول اعتزام مصر استضافة مؤتمر لجميع القوى السياسية المدنية السودانية نهاية يونيو 2024 وتجديد ثقة السودان حكومة وشعباً في مصر الشقيقة وقيادتها بمثابة دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم.



كما اعتبر " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم تأكيد دولة السودان على أن مصر هى الأحرص على أمن وسلام واستقرار السودان لأن ذلك من أمن وسلام واستقرار مصر وهى كذلك الأقدر على المساعدة على الوصول لتوافق وطني جامع بين السودانيين لحل الأزمة الراهنة بمثابة ثقة كبيرة من السودان فى مصر والأهمية الكبيرة للدور المصرى معلناً تأييده التام لما تضمنه البيان من التشديد على احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وكذلك أن يكون هدف المؤتمر التوصل لرؤية سودانية خالصة باعتبار أن الأزمة قضية سودانية بالأساس .

وناشد النائب السيد شمس الدين جميع الأطراف والقوى السياسية السودانية المشاركة فى هذا المؤتمر وتغليب المصالح الوطنية والعليا للدولة السودانية على أى مصالح اخرى معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا المؤتمر سيكون له دوره تجاه حل الأزمة السودانية سلمياً ومن خلال الحوار الهادف بين جميع الأطراف السودانية