اليوم.. فتح باب التقدم لرياض الأطفال بمدارس الإسماعيلية

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية فتح باب استقبال طلبات التحاق الاطفال برياض الاطفال والصف الاول الابتدائي بمدارس الإسماعيلية بالتسجيل الالكتروني للعام الدراسي المقبل ٢٤/ ٢٥ اليوم السبت والتي تستمر لمدة شهر تنتهي في ٣٠ يونيو من الشهر الجاري .

وقالت المديرية في بيان توضيحي يكشف خطوة بخطوة كيف يمكنك التقديم في رياض الأطفال (رسمى ورسمى لغات)، للعام الدراسي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، بحيث يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال (رسمى - رسمى لغات) بالتسجيل الإلكتروني، اعتبارا من ١ يونيو المقبل، وحتى ٣٠ من نفس الشهر، عن طريق التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم.

سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن (أربع سنوات)، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ (6/ 7/ 1989)، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

القبول المبدئي لملف الطالب ..



فور القبول بالمدرسة، يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

بالنسبة للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال (رسمي) يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكترونى بنفسه، مساعدة ولي الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب فى الالتحاق إلكترونياً بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكترونى المُعد للمدارس (التقدم للصف الأول الإبتدائي فقط)، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، وبطاقة الرقم القومى لولي الأمر، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائي، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.

التسجيل الإلكترونى..

يُتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكترونى لموقف (القبول/عدم) القبول النهائي، في الطلبات المقدمة للالتحاق بها.



ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكترونى لموقف (تسليم/ عدم تسليم) ولي الأمر لملف التقدم بالمدرسة، وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئياً، وفى حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطالب المقدم غير معتد به

التنبيه على المدارس الرسمى لغات والمدارس الخاص (عربى- لغات) بالمرحلة الابتدائية بما يلى:-

تقوم المدارس الابتدائية الرسمية لغات خلال الفترة من ١ يوليو، حتى ٣١ يوليو من نفس الشهر، بترحيل كافة الطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائي بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ، وذلك من خلال (الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائي) الخاصة بها، وإلا سوف يتعرض مسئولو المدرسة للمساءلة القانونية فى حالة عدم تسجيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدرسة.



التنبيه على الإدارات التعليمية بما يلي:-

بالنسبة للمتقدمين لمدارس رياض الأطفال (الرسمي لغات)، بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى لأولياء الأمور تقوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بفرز وتنسيق نسخة قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال (الرسمى لغات - والمتميز) وإعلان النتائج علي البوابة الإلكترونية بالنسبة للمتقدمين للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال (الرسمي - عربى).

وعليهم متابعة موقف التقدم الإلكترونى للمدارس وموقف المدارس فى الطلبات المقدمة إليها، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص للمديرية والإدارات التعليمية فى هذا الشأن، مع التنبيه المشدد بضرورة التنسيق والتعاون بين (توجيه رياض الأطفال، توجيه المرحلة الابتدائية) و(إدارات وأقسام الإحصاء) بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة فى متابعة إجراءات التقدم والقبول بالمدارس