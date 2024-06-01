موجة حارة.. تفاصيل حالة الطقس وموعد الذروة

موجه حارة.. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها من موجة شديدة الحرارة تؤثر على كافة أنحاء البلاد، وحتى نهاية الأسبوع المقبل، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة من 37 : 40 درجة.



الظواهر الجوية اليوم:



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم السبت (الأول من يونيو)، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس معتدل ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاث امتار والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.



وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 24

العاصمة الادارية 38 23

6 اكتوبر 38 23

بنهــــا 37 24

دمنهور 35 23

وادى النطرون 37 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 22

الزقازيق 37 23

شبين الكوم 37 23

طنطا 36 23

دمياط 29 21

بورسعيد 30 21

الإسماعيلية 38 20

السويس 37 21

العريش 31 20

رفح 30 19

رأس سدر 38 23

نخل 34 15

كاترين 29 13

الطور 36 25

طابا 34 23

شرم الشيخ 38 28

الاسكندرية 34 23

العلمين 34 23

مطروح 33 23

السلوم 34 24

سيوة 41 24

رأس غارب 34 26

الغردقة 36 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 27

شلاتين 35 25

حلايب 33 24

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 33 25

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 25

سوهاج 40 26

قنا 41 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

الوادى الجديد 40 27

أبوسمبل 39 28