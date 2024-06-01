ملخص تتويج الهلال السعودي بكأس الملك على حساب النصر

توج فريق الكرة الأول بنادي الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة.

وسجل ركلات المعاناه الترجيحية للنصر كل من: كريستيانو رونالدو،سامي النجعي، محمد قاسم، علي لجامي.

بينما أخفق اليكس تيليس الركلة الأولى للنصر، والحسن، ومشاري.

وعلى الجانب الآخر أحرز للهلال كلا من: ميتروفيتش، كنو، حسان تمبكي، عبدالله الحمدان، ناصر الدوسري.

وفشل كل من نيفيز في إحراز الركلة الأولى للهلال، سعود عبدالحميد.



وكانت مباراة الهلال والنصر انتهت في الشوطين الإضافيين بالتعادل بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتجه الفريقان لشوطين إضافيين ليستمر التعادل ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال في الدقيقة 7، وتعادل أيمن يحيى لفريق النصر في الدقيقة 88.

وتعرض الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس النصر للطرد في الدقيقة 56، بينما تعرض ثنائي قلب الدفاع في فريق الهلال، علي البليهي في الدقيقة 87 وكاليدو كوليبالي في الدقيقة 90 للطرد.