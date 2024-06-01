تعرّف على فوائد المشروبات الطبيعية للمعدة

يساعد تناول مشروبات تريح المعدة على التخفيف من الأعراض المصاحبة لتهيج المعدة، مثل الغثيان والتقيؤ والإسهال، حيث يوجد عدد من المشروبات التي تريح المعدة.



مشروبات طبيعية للمعدة

الماء

الماء يحتاج الجسم لتناول كمية مناسبة من الماء مما يساعد في تعزيز وظائف الجهاز الهضمي، وامتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة والمشروبات، بينما في حالة عدم تناول القدر الكافي من الماء، يحدث الجفاف الذي يتسبب في سوء الهضم وزيادة احتمالية الإصابة بتهيج المعدة.

والقدر الكافي من الماء بالنسبة للكبار هو حوالي 8 أكواب يوميًا، بينما يحتاج الأطفال حتى 8 سنوات لقدر أقل من ذلك يتراوح بين من 4 إلى 5 أكواب من الماء يوميًا.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحتوي الشاي الأخضر على عدد لا نهائي من الفوائد، التي تخفف من مشكلات المعدة، على سبيل المثال أثبتت إحدى الدراسات أن تناوله خفف من شدة واستمرارية الإسهال الناتج عن العلاج الإشعاعي، كما أثبتت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات، احتواء الشاي الأخضر على مكونات تعالج قرح المعدة التي تتسبب في ألم المعدة والغازات وسوء الهضم.

والكمية المناسبة لتناول هذا الشاي تتراوح ما بين كوب إلى كوبين يوميًا، لأن الإفراط في تناوله يرتبط بحدوث بعض الأعراض، مثل الغثيان وتهيج المعدة نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين.

الشاي الأسود

الشاي الأسود تتشابه فوائد الشاي الأسود مع فوائد الشاي الأخضر في القدرة على الحد من تهيج المعدة، خاصة بالنسبة لقدرته على علاج الإسهال، كما أثبتت إحدى الدراسات فاعليته في تنظيم حركة الأمعاء للأطفال عند تناوله في صورة مكملات.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل خيارًا مناسبًا في حالة البحث عن مشروبات تريح المعدة للحامل، وذلك ما أثبتته إحدى الدراسات التي خلصت إلى قدرة الزنجبيل على علاج الغثيان الصباحي أثناء الحمل، وخلصت دراسة أخرى إلى أن تناول الزنجبيل يمكن أن يقلل من الغازات والانتفاخ وسوء الهضم وينظم حركة الأمعاء، ورغم أن هذه الدراسات ركزت على تناول الزنجبيل في صورة المكملات الغذائية، لكن قد يساهم تناول شاي الزنجبيل في تحقيق ذات الفوائد.

أشارت عدد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات، إلى قدرة النعناع على استرخاء عضلات الأمعاء والتخفيف من ألم المعدة، كما أشار أحد التقارير المعدة بناء على عدد 14 دراسة علمية، أن تناول زيت النعناع قلل من مدة وحدة ألم المعدة للأطفال، مما يجعل تناول النعناع خيارًا مناسبًا عند البحث عن مشروبات تريح المعدة للأطفال.