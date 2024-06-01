سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت موضحًا استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد لتشمل أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

سحب رعدية

وأضاف المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة، على أن تكون الرياح في البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

ارتفاع الامواج

وتابعت، هناك ارتفاع للأمواج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والاوسط والموج خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

وأشار المركز، الرياح في الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط.