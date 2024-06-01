رغم الخلافات.. خالد يوسف عن هند صبرى: "عايز أشتغل معاها تاني"

رحب المخرج “خالد يوسف” بالتعاون مع الفنانة “هند صبري” مرة أخرى، بالرغم من الخلاف الذي حدث بينهما أثناء تصوير فيلم "ويجا".

خالد يوسف يكشف سبب خلافه مع هند صبرى

قال المخرج “خالد يوسف” خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج "بالخط العريض" المذاع عبر قناة الحياة: "كل الحكاية إننا وإحنا بنشتغل فيلم ويجا اختلفنا، مفيش حاجة اسمها الممثل يقول مش عايز أعمل المشهد بالشكل ده، ده يروح يخرج لنفسه ودي وظيفة المخرج".

وأضاف: "الممثل أداة من أدوات المخرج، وعليه إنه يلتزم برؤية المخرج حتى في طريقة التمثيل، ممكن يقول أنا حاسس كذا ويكون متسق مع رؤيتي مفيش مشكلة، لكن لو قلت إنها طريقة بعيدة مينفعش يقول مش هعملها غير كده، وحصلت مشكلة مشابهة".

رد المخرج “خالد يوسف” على تصريح “هند صبري” بأنها لا ترغب في التعاون معه مجددا، قائلا: "معرفش هي قالت كده أو لأ، وهي حرة طبعا وده حقها المطلق، لكن لو هي مش عايزة أنا عايز أشتغل معاها".

يذكر أن هند صبري تنتظر عرض أحدث أعمالها مسلسل "مفترق طرق" عبر منصة "شاهد"، ويبدأ عرضه بتاريخ 2 يونيو الجاري.

ومسلسل "مفترق طرق" كان يحمل في البداية اسم "في مهب الريح"، بدأ تصويره في يوليو 2022، وكان من المقرر عرضه في بداية 2023، على أن يعرض على 3 أجزاء كل جزء 15 حلقة فهو مكون من 45 حلقة، لكن تأجل عرضه أكثر من مرة.

مسلسل "مفترق طرق" مأخوذ عن المسلسل الأجنبي The Good Wife، من بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين، وعلي الطيب، إلى جانب عدد من الفنانين الذين يظهرون ضيوفا للحلقات، ويقدم النسخة العربية السيناريست شريف بدر الدين، ويتولى الإخراج أحمد خالد موسى.

وعرض للمخرج خالد يوسف مؤخرا فيلم "الإسكندراني"، ومستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويضم فريقا مميزا من النجوم وهم أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.



