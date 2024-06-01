المشروبات الغازية والوجبات السريعة أكثر الأطعمة المسببة للسرطان

أشار الخبراء الأجانب مرة أخرى إلى خطورة إساءة استخدام بعض المنتجات، وقد ينتهي الأمر بالشيخوخة المبكرة وتطور السرطان وأشكاله العدوانية.

نحن نتحدث عن الأطعمة الحلوة والمالحة والدهنية والمعالجة للغاية، وتم نشر الدراسة بواسطة Pronews.gr بالإشارة إلى المجلة الطبية البريطانية (BMJ).

تم ربط الأطعمة فائقة المعالجة في النظام الغذائي بالأشكال العدوانية من سرطان البنكرياس والقولون والكبد.

وتشمل المراكز الأربعة الأولى الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والحلويات والمخبوزات ذات العمر الافتراضي الطويل ونبه الباحثون إلى ضرورة الحد من هذه الأطعمة وإبعاد الأطفال عنها إن أمكن.

المزيد عن مخاطر الصودا

1. تحتوي الصودا عادة على كميات كبيرة من السكر، بالإضافة إلى إضافات ذات سعرات حرارية عالية - وهو ما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

2. تناول كميات كبيرة من السكر، خاصة على شكل صودا، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

3. تحتوي الصودا على أحماض يمكن أن تدمر مينا الأسنان وتؤدي إلى تطور التسوس.

4. الاستهلاك المنتظم للصودا، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5. حمض الفوسفوريك الموجود في الصودا يمكن أن يؤثر على كثافة العظام - مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ما هو سرطان البنكرياس

سرطان البنكرياس نوع من السرطان يبدأ على هيئة نمو للخلايا في البنكرياس، ويقع البنكرياس يقع خلف الجزء السفلي من المعدة ووظيفته إنتاج الإنزيمات التي تساعد على هضم الطعام، والهرمونات التي تساعد على ضبط السكر في الدم.

وأكثر أنواع سرطان البنكرياس شيوعًا السرطانة الغدية البنكرياسية القنوية، ويبدأ هذا النوع في الخلايا التي تُبَطِّن القنوات التي تحمل الإنزيمات الهضمية خارج البنكرياس.

ونادرًا ما يُكتشَف سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة، وهي الفترة التي تكون فرصة علاجه فيها أكبر، والسبب في ذلك أنه غالبًا لا يسبب أعراضًا إلا بعد أن يكون قد وصل إلى الأعضاء الأخرى.

يأخذ فريق الرعاية الصحية مدى انتشار سرطان البنكرياس بعين الاعتبار عند وضع خطة علاجك، وقد تشمل خيارات العلاج التدخل الجراحي أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو مزيجًا منها جميعها.