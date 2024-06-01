شاهد بالفيديو.. أهداف موقعة الهلال والنصر في كأس خادم الحرمين

حقق الهلال السعودي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وجاء ذلك خلال المباراة التي انتهت في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

شاهد.. أهداف مباراة الهلال والنصر



جاء تقدم الهلال في النتيجة خلال الموقعة المرتقبة عن طريق المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة السابعة.

بينما جاء هدف التعادل للعالمي من خلال أيمن يحيي في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

واستطاع ياسين بونو إهداء الهلال اللقب، بعد التصدى لركلتي ترجيح، مما منح فريقه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت موقعة الهلال والنصر قد شهدت حصول حارس النصر أوسبينا على بطاقة حمراء بعد تصديه للكرة من خارج منطقة الجزاء، بينما طُرد الثنائي علي البليهي وكوليبالي.