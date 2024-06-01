رابطة الأندية تكشف موعد انتهاء مسابقة الدوري المصري

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد انتهاء مسابقة الدوري المصري للموسم الحالي 2023/2024.

وتواجه الكرة المصرية أزمة منذ سنوات بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري المصري وتعكس أزمة كبيرة في الوقت الحالي وهي تحديد موقف الأندية المشاركة في المسابقات القارية.

وقال أحمد دياب خلال تصريحات تليفزيونية “ سيتم انتهاء الموسم الحالي بمسابقة الدوري المصري في منتصف شهر أغسطس المقبل”.

ويشهد الدوري المضري توقف في الفترة الحالية بسبب استعدادات منتخب مصر لخوض مباراتي غينيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

وعن استعدادات منتخب مصر علق دياب "يسير بشكل جيد ومنضبط بقيادة حسام حسن ولاعبينا الرجال، ومتفائل جدًا قبل المباراتين الهامتين في مشوارنا للتأهل لكأس العالم، ليس أمامنا سوى دعم منتخبنا وندعو الجماهير للحضور إلى استاد القاهرة لمساندة المنتخب".

وأتم "دائمًا التنسيق بيننا في كل وقت، كل الطلبات التي كانت تخص التأجيلات والتوقفات حدثت، ولا توجد طلبات جديدة".