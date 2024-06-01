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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال بطلًا لكأس خادم الحرمين بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح

الهلال
الهلال

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بكأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح.

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ونجح ياسين بونو في منح النصر التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تصدى لركلتي جزاء، عقب إهدار أحد زملائه.
وكا الوقت الأصلي والإضافي من مواجهة الهلال أمام النصر، قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث اتجه الثنائي لركلات الترجيح والتي منحت الزعيم اللقب.
وتقدم الهلال في النتيجة خلال المباراة عن طريق ميتروفيتش في الدقيقة السابعة، فيما تعادل النصر اللاعب أيمن يحيي في الدقيقة 88 من عمر المباراة.
وشهدت المباراة تعرض  حارس النصر أوسبينا على بطاقة حمراء بعد تصديه للكرة من خارج منطقة الجزاء، بينما طُرد علي البليهي وكوليبالي.

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