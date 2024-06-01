تكريم محمد صبحي بحفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما

أعرب الفنان محمد صبحي ، عن سعادته البالغة بتكريمه من حفل توزيع جوائز إنرجي، والذي أقيم أمس الجمعة، بحضور عدد من الفنانين .



وقال محمد صبحي في كلمة مسجلة له تم عرضها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما والمقام حالياً في أحد فنادق القاهرة: "أعتذر عن عدم الحضور للحفل وذلك لانشغالي بتحضير عمل مسرحي جديد،أشكر كل القائمين على راديو إنرجي على هذا التكريم الخاص".



وتابع محمد صبحي، قائلًا:"تكريمي يمثل لي شيء كبير ومهم على الرغم من همي الكبير بالفن في الوطن العربي الذي يمر بهذه الظروف الصعبة ".



وشهد حفد كأس إنرجي للدراما منح جائزة خاصة لأفضل مسلسل خارج رمضان وكانت الجائزة من نصيب مسلسل "حالة خاصة" ومن بطولة نجم الستاند أب كوميدي طه الدسوق، الذي يقوم ببطولته الأولى، بجانب النجوم غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس.

وكان الموسم الثامن من كأس إنرجي للدراما شهد إشادة كبيرة من قبل لجنة تحكيم البرنامج بالأعمال المشاركة وبنسب التصويت وتكونت لجنة التحكيم من الناقد محمد نبيل، والناقدة فايزة هنداوي، والناقد رامي المتولي .

الفنان محمد صبحي

ممثل وكاتب ومخرج مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتم تعيينه بعدها كمعيد في المعهد.

قام في مطلع ثمانينيات القرن العشرين بتأسيس فرقة (ستوديو 80) مع صديقه وزميله في الدراسة الكاتب المسرحي لينين الرملي، واللذان قدما معاً مجموعة من المسرحيات التي لاقت نجاحاً جماهيرياً سواء على خشبة المسرح أو عند عرضها في التلفزيون، ومن هذه المسرحيات (تخاريف، الهمجي، إنت حر، وجهة نظر).

قدم بعد ذلك المزيد من المسرحيات الجماهيرية مثل (ماما أمريكا، لعبة الست، كارمن، سكة السلامة 2000)، أما في التلفزيون فقد قدم العديد من الأعمال الناجحة مثل (رحلة المليون، سنبل بعد المليون، يوميات ونيس «ثمانية أجزاء»، فارس بلا جواد).

شارك كذلك في بطولة العديد من الأفلام حتى مطلع تسعينيات القرن العشرين وتوقف بعد ذلك لكي يتفرغ أكثر للعمل في المسرح والتلفزيون.