كومباني يطالب بايرن ميونخ بالتعاقد مع ثنائي أرسنال

اكدت صحف المانية ان البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونخ طلب التعاقد مع ثنائي أرسنال الكسندر زينشينكو و البرت سامبي لوكونجا في اول تعاقدات بايرن ميونخ بعد تواجد كومباني كمدير فني للفريق .

وكان بايرن ميونخ قد اعلن قبل يومين التعاقد مع البلجيكي فينسنت كومباني كمدير فني جديد للفريق البافاري خلفا للألماني توماس توخيل في واحدة من كبرى المفاجأت نظرا لتواضع مسيرة المدرب البلجيكي قبل اعلان التعاقد معه في بايرن ميونخ حيث كانت اخر محطاته التدريبية في نادي بيرنلي الانجليزي الذي انهى الموسم بالهبوط الى دوري الدرجة الاولى الانجليزية ( الشامبيونشيب ) .

وقالت صحيفة الديلي تايمز البريطانية ان فينسنت كومباني يرغب في ضم ثنائي ارسنال الكسندر زينشينكو والبرت ليكونجا بعدما تابع تطور اداء الاعبين مع ارسنال على مدار الموسم الماضي ويرى انهما سيكونا من اهم التعاقدات لبايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة ليكونجا الذي خاض موسما جيدا مع لوتون تاون الذي كان معارا اليه من ارسنال الموسم الماضي الا ان المشكلة التي تواجه اتمام الصفقة في الوقت الحالي هي رغبة بايرن ميونخ في ضم الاعب على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد فيما يرغب أرسنال في اتمام التعاقد بشكل نهائي .

على جانب آخر اكدت صحيفة ذي بيلد الالمانية ان فينسنت كومباني نجح في اول ايام داخل بايرن ميونخ في الحصول على ثقة الكثير من اعضاء الادارة حيث يرى ان كومباني يملك امر مهم كان لا يملكه سابقيه سواء توماس توخيل و نايجل ناجيلسمان وهي الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها كلاعب في البوندزليجا و الدوري الانجليزي الممتاز وايضا على مستوى دوري أبطال اوربا وهو ما سيمنحه الكثير من الاحترام داخل غرفة الملابس في بايرن ميونخ بين الاعبين .