السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة العراقية: سنصعد عملياتنا وستشهد إسرائيل ضربات في العمق بأسلحة جديدة

المقاومة العراقية
المقاومة العراقية

هددت المقاومة الإسلامية في العراق، الكيان الصهيوني بتصعيد عملياتها للمرحلة الثالثة، ضد الاحتلال في مطاراته وقواعده الأساسية.

وأكدت المقاومة العراقية في بيانها، انه بعد أيام قليلة  سيشهد العدو، ضربات نوعية جديدة واسلحة جديده للمقاومة الإسلامية في العراق، وتستهدف عمق الكيان الصهيوني ومطاراته وقواعده الأساسية إسناداً لمعركة طوفان الأقصى المبارك وردا على جرائم العدو بحق أهلنا في غزّة.

و شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية خارج المنطقة الحدودية و استهدف فيها عدة بلدات ومنازل جنوب لبنان.

حصيلة الغارات الي نفذها العداون:
غارة من مسيرة على بلدة عدلون
غارة من مسيرة على بلدة مروحين
غارة على بلدة عين قانا
غارة على بلدة حومين
غارة على بلدة طيرحرفا
غارة على بلدة الجبين
غارتين على مدينة الخيام جنوب لبنان الان
 

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