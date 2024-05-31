السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

طالب ثانوي ينهي حياته شنقا في قنا

بوابة الوفد الإلكترونية

أقدم طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي على إنهاء حياته، اليوم الجمعة، شنقا بحبل داخل منزله بقرية السماينة بمركزنجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

طالب ثانوي  ينهي حياته شنقا في قنا

كانت البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق، بورود بلاغا بالعثور على جثة طالب مشنوقا داخل منزله بقرية السماينة بمركز نجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أحمد.ص.ح.د، يبلغ من العمر 16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي، بعدما أنهى حياته شنقا بحبل داخل منزله بقرية السماينة بمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

لزواجها عرفيا.. تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها بالفيوم 

كما كشفت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم،  لغز العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بجوار بأرض زراعية بمنطقة منشأة عبد الله بدائرة مركز الفيوم، وتبين أن مرتكب الواقعة هو والد الفتاة وذلك لزواجها عرفيا وسوء سمعتها، وقررت الجهات المعنية حبس الأب المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قد تمكنت من تحديد هوية المتهم بإلقاء جثة فتاة في العشرين من عمرها  بقطعة أرض زراعية بمنشأة عبد الله بمدينة الفيوم، وتبين أن المتهم هو والد الفتاة ويدعى محمود السيد محمود صالح، 46 عاما، ويعمل عامل خدمات بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، حيث قرر التخلص من ابنته وتدعى نورا محمود، 20 عاما، وذلك لسوء سلوكها وزواجها عرفيا من شاب مسجل خطر.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى  مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة ملقاة بقطعة أرض زراعية بشارع الأربعين بمنشأة عبد الله.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة فتاة مقتولة وبها آثار شنق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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