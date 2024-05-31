نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر في ضبط صاحب محل زيوت سيارات يدير مصنعا مخالفا «بير سلم» بدائرة إسنا.

ضبط صاحب مصنع زيوت سيارات «بير سلم» في الأقصر

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط «م.ب.ا» 48 عاما صاحب محل زيوت سيارات ومقيم الجوايدة، دائرة مركز إسنا، وذلك لقيامه بإدارة مصنع هيكلة وإعادة تدوير زيوت وشحوم محركات مخالف بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن قسم مباحث التموين بالاشتراك مع وحدة مباحث إسنا من ضبط صاحب المصنع وبحوزته 2500 لتر زيوت وسوائل، بعدد 19 جركن شحم 19 علبة زيت 18 لفة زيت، كمية من الملصقات لعلامات تجارية مختلفة، وعدد من العبوات الفارغة، داخل المصنع الخاص به بدون ترخيص.

إعادة تدوير زيوت سيارات

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، قرر قيامه بإدارة مصنع لإعادة هيكلة وتدوير زيوت وشحوم المحركات بدون ترخيص بقصد إعادة بيعها لجمهور المستهلكين «غش وتدليس »، تم تحرر عن ذلك المحضر رقم 9783 جنح مركز اسنا، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نسيت الفرامل ..سيدة تدهس مُدرسة وتصيب اثنين اخرين بالمقطم

كما دهست سيدة تعمل مدرسة في إحدى المدارس مدرسة أخرى بسيارتها، خلال عبورها الطريق في شارع 9 بنطاق منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية الموجودة بالطريق محل الحادث، يفيد بدهس سيارة لسيدة في أثناء عبورها الطريق، ما أسفر عن مصرعها، وتصادم السيارة بأخرى وإصابة محاسب وسيدة بداخلها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين مصرع سيدة تعمل مدرسة وتبلغ من العمر 56 عاما، خلال عبورها الطريق، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين خلال استقلالهما سيارة أخرى، بالقرب من الحادث الأول.

وأفادت السيدة المتسببة في الحادث بأنها فقدت قدرتها بالسيطرة على السيارة ونسيت كيفية التعامل معها وإيقافها ما أسفر عن التصادم الثاني.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، ورفع رجال الأمن آثار الحادث من الطريق لعودة الحركة المرورية لطبيعتها.