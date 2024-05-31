السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"مراقبة الأغذية" تكثف حملاتها بالمرور على 185منشأة بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة مراقبة الأغذية  شنت،  حملات تفتيشية على 185 منشأة تبين أن 55 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.تحت إشراف دكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  أن الحملات أسفرت من تحرير 155 محضرا وسحب 74 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقامت الحملات  بإعدام 1429 كيلو من أغذية متنوعة و 249 لترا  عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة.

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