تعرض 6 أشخاص، للاصابة مساء اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، وتوالت النيابة التحقيق.

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية السويس أمام مستودع الأنابيب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى المجمع التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

المصابين بالحادث، كلا من"مايكل مجدي عبد المسيح، 24 عاما، مقيم بحي السلام، ومصاب بسحجات وكدمات بالجسم.،و عبد الله محمد محمود، 20 عاما، مقيم أبو عطوة، مصاب بكدمات وسجات بالجسم،ويوسف إبراهيم علي،21 عاما، مقيم بمنطقة أبو عطوة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري،وحسين تامر عبد الوهاب، 19 عاما، أبو عطوة، جروح قطعية بالزراع الأيسر،وعماد موريس حنا، 21 عاما، حي السلام، اشتباه كسر بالعمود الفقري

وكذلك إصابة كلا من حسن السيد حسن، 20 عاما، أبو عطوة، كدمات وسحجات.وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل وإصابة 7 اطفال أخرون في انفجار جسم غريب بحوش منزل بالشيخ زويد

كما لقي طفل مصرعه وأصيب 7 آخرون في انفجار جسم غريب بحوش منزل في قرية الخروبة التابعة لمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا بانفجار جسم غريب بحوش بمنزل قرية الخروبة/الشيخ زويد، حيث أصيب 7 أشخاص وتوفى طفل وجميعهم من أسرة واحدة.

وأعلنت مصادر طبية أن المصابين هم محمد عبدالله بكر محمد أصيب بشظايا متفرقة وجروح متهتكة بالجسم وشهد محمد عبد الله بكر ١٤ عاما أصيب بشظايا متفرقة بالجسم وجروح متهتكة وبشرى محمد عبد الله بكر ١١ عاما أصيب بشظايا متفرقة بالجسم وجروح متهتكة ومحمود محمد عبد الله بكر أصيب بشظايا متفرقة بالجسم وجروح متهتكة.

وعبد الله شريف عبد الله بكر السن٥ أصيب بشظايا متفرقة بالجسم وجروح متهتكة بالجسم ومحمد عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن 12 عاما أصيب بشظايا متفرقة بالجسم وجروح متهتكة وعلي عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن 9 سنوات أصيب بشظايا متفرقة بالجسم وجروح متهتكة.

وأضافت المصادر أن الطفل المتوفى هو محمد شريف عبدالله بكر (السن ٨ ) توفى على إثر شظايا وجروح متهتكة بالجسم.

تم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة المعنية.