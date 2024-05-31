تفاصيل جديدة فى حادث العثور على جثة فتاة بالفيوم

تمكنت اجهزة الأمن بالفيوم من إلقاء القبض على الاب المتهم بقتل ابنته داخل منزلهم فى قرية منشاة عبدالله بدائرة مركز الفيوم ، وقررت النيابة حبس الأب أربعة أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل الحادث

البداية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم بوقوع جريمة قتل ووجود جثة لفتاه في العقد الثاني من عمرها وبها اشار خنق على رقبتها بغرفتها داخل منزل بمنشأة عبدالله بدائرة المركز، وتم تكليف فريق بحث وانتقال وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم لمحل الواقعة ومعرفة ظروفها وملابستها.

تبين من التحريات والبحث التي قادها رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم وبإشراف مدير مباحث المديرية، و مفتش مباحث المركز، أن المتهم هو والد الفتاه ويدعى" م ا. م. ص" 46 عاما ويعمل عامل خدمات بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

واكد انه قرر التخلص من ابنته والتي تدعى ن م ا 20 سنة ، وذلك لسوء سلوكها وملاحقته بالمعايره لزواجها عرفيا من شاب مسجل خطر تاجر مخدرات، وإنجابها منه طفلين ويقضي عقوبة السجن بتهمة المخدرات، ومن ثم لم تكتفي بفعلتها وإستمرارها على سلوكها السيئ بعد دخول زوجها السجن، الأمر الذي أثار خفيظة الاب وثائراً لسمعة أسرته، فقام بالتخلص منها أثناء نومها بغرفتها خنقا بحبل قائلا "غسلت عاري".

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الفيوم العام، لحين صدور قرار الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتولت التحقيق.