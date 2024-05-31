مصرع طفل وإصابة 7 اطفال في انفجار جسم غريب بحوش منزل بالشيخ زويد

طفل مصرعه وأصيب 7 آخرون في انفجار جسم غريب بحوش منزل في قرية الخروبة التابعة لمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام.

مصرع طفل وإصابة 7 اطفال أخرون في انفجار جسم غريب بحوش منزل بالشيخ زويد

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا بانفجار جسم غريب بحوش بمنزل قرية الخروبة/الشيخ زويد، حيث أصيب 7 أشخاص وتوفى طفل وجميعهم من أسرة واحدة.

وأعلنت مصادر طبية أن المصابين هم محمد عبدالله بكر محمد أصيب بشظايا متفرقة وجروح متهتكة بالجسم وشهد محمد عبد الله بكر ١٤ عاما أصيب بشظايا متفرقة بالجسم وجروح متهتكة وبشرى محمد عبد الله بكر ١١ عاما أصيب بشظايا متفرقة بالجسم وجروح متهتكة ومحمود محمد عبد الله بكر أصيب بشظايا متفرقة بالجسم وجروح متهتكة.

وعبد الله شريف عبد الله بكر السن٥ أصيب بشظايا متفرقة بالجسم وجروح متهتكة بالجسم ومحمد عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن 12 عاما أصيب بشظايا متفرقة بالجسم وجروح متهتكة وعلي عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن 9 سنوات أصيب بشظايا متفرقة بالجسم وجروح متهتكة.

وأضافت المصادر أن الطفل المتوفى هو محمد شريف عبدالله بكر (السن ٨ ) توفى على إثر شظايا وجروح متهتكة بالجسم.

تم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة المعنية.

تفاصيل .. مصرع وإصابة 11 شخص في حادث تصادم بالغربية |أسماء

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص، بسيارتين ملاكي، بالقرب من قرية نهطاي، على طريق السنطة - طنطا بدائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وسيارة ميكروباص على طريق السنطة - زفتى بالقرب من قرية نهطاي بدائرة مركز زفتي، وأنباء عن مصابين ووفيات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وتبين مصرع شخصين وأصيب 9 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي وسيارة ميكروباص على طريق السنطة - زفتى بالقرب من قرية نهطاي بدائرة مركز زفتي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام والجثامين إلى المشرحة تحت إشراف جهات التحقيق، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

وخلف الحادث عن وفاة كلا من أنور عبد الصادق سعد الجيزاوي، 71 عامًا، جثة، ثناء الشحات عبد الفتاح، 50 عاما، جثة.

وإصابة كلا من طارق سعد عباس غنيم، 30 عامًا، جروح متهتكة بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ وكسر بالذراع الأيسر،أحمد عبد الله شعيب توفيق، 35 عامًا، اشتباة نزيف بالمخ، وكسر بالساق اليسرى،وأحمد أنور عبد الصادق، 28 عامًا، اشتباة ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر في الحوض، وعبد الحميد صبحي عبد الحميد، 24 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ، ومحمد أنور عبد الصادق، 24 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ والبطن، وجرح قطعي بفروة الرأس،وعمر أنور عبد الصادق، 15 عامًا، اشتباه نزيف بالبطن،سامح رضا الجمل، 30 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى ونزيف بالبطن.

وكذلك إصابة كلا من " محمد يحي محمد، 17 عاما، اشتباه نزيف بالمخ، عمرو أنور عبد الصادق، 17 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ.