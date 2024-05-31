لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص، بسيارتين ملاكي، بالقرب من قرية نهطاي، على طريق السنطة - طنطا بدائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق.

تفاصيل .. مصرع وإصابة 11 شخص في حادث تصادم بالغربية |أسماء

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وسيارة ميكروباص على طريق السنطة - زفتى بالقرب من قرية نهطاي بدائرة مركز زفتي، وأنباء عن مصابين ووفيات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وتبين مصرع شخصين وأصيب 9 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي وسيارة ميكروباص على طريق السنطة - زفتى بالقرب من قرية نهطاي بدائرة مركز زفتي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام والجثامين إلى المشرحة تحت إشراف جهات التحقيق، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

وخلف الحادث عن وفاة كلا من أنور عبد الصادق سعد الجيزاوي، 71 عامًا، جثة، ثناء الشحات عبد الفتاح، 50 عاما، جثة.

وإصابة كلا من طارق سعد عباس غنيم، 30 عامًا، جروح متهتكة بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ وكسر بالذراع الأيسر،أحمد عبد الله شعيب توفيق، 35 عامًا، اشتباة نزيف بالمخ، وكسر بالساق اليسرى،وأحمد أنور عبد الصادق، 28 عامًا، اشتباة ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر في الحوض، وعبد الحميد صبحي عبد الحميد، 24 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ، ومحمد أنور عبد الصادق، 24 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ والبطن، وجرح قطعي بفروة الرأس،وعمر أنور عبد الصادق، 15 عامًا، اشتباه نزيف بالبطن،سامح رضا الجمل، 30 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى ونزيف بالبطن.

وكذلك إصابة كلا من " محمد يحي محمد، 17 عاما، اشتباه نزيف بالمخ، عمرو أنور عبد الصادق، 17 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ.

حبس المتهم بتداول امتحانات إحدى المراحل التعليميةفي الجيزة

وفي سياق اخر ، أمرت جهات التحقيق بحبس شخص لمحاولته تداول امتحانات إحدى المراحل التعليمية، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، عبر تطبيق "واتس آب"، على ذمة التحريات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لمحاولته تداول امتحانات إحدى المراحل التعليمية عبر تطبيق "واتس آب".

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مجموعة على تطبيق "واتس آب" تقوم بمحاولة نشر أسئلة امتحانات خاصة بإحدى المراحل التعليمية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة وتبين أنه عامل بأحد المراكز التعليمية - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.