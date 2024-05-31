إصابة شخصين بطلق نارى فى مشاجرة بالقليوبية

أصيب شخصين بطلقات نارية في مشاجرة بين طرفين بقرية قرنفيل دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية على اثر خلافات سابقة بينهما.

وانتقلت قوات الأمن للقرية وتم السيطرة على الوضع ونقل المصابين الى مستشفى قها المركزى فيما تكثف الجهود لضبط المتهمين والسلاح النارى المستخدم في المشاجرة .



تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ لمامور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد وقوع مشاجرة بين مجموعة من اهالى قرية قرنفيل ومجموعة من العربان المقيمين على اطراف القرية لوجود خلافات سابقة بينهم ووجود مصابين.



انتقلت قوات الامن للقرية وتبين ان مجموعة من الاهالى توجهوا الى منزل مجموعة من العربان المقيمين الى اطراف القرية لوجود خلافات بينهم سابقة ودارت مشاجرة بينهم بالأسلحة النارية اسفرت عن إصابة شخصين بطلقات نارية وهما ع س ش " مصابا بطلق نارى اسفل البطن و " ك س ا " مصابا بطلق نارى في القدم.

وتم نقلهما إلى مستشفى قها المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتكثف الجهود لضبط الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة .