بايدن: دونالد ترمب يهدد ديمقراطيتنا

كتب الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة على منصة إكس أن الرئيس السابق دونالد ترمب يهدد ديمقراطيتنا.

وأضاف بايدن الذي يواجه سلفه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر: لقد شكك أولا في نظامنا الانتخابي، ولاحقا، شكك في نظامنا القضائي. والآن يمكنكم توقيفه.

وفي وقت سابق، اعتبر ترمب أن محاكمته الجنائية في نيويورك غير منصفة للغاية، وذلك بعدما انتهت الخميس بإدانته في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ لإسكات ممثلة أفلام إباحية.

وأدانت هيئة المحلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترمب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال بما يخالف القانون، لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائياً.

وأعلن القاضي خوان ميرشان الذي رأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك بقضية تزوير مستندات مالية، أن العقوبة بحقّ ترامب ستصدر في صباح الـ 11 من يوليو.

وأمهل القاضي فريق الدفاع عن الملياردير الجمهوري حتى 13 يونيو لتقديم دفوعه، وللنيابة العامة حتى 27 من الشهر ذاته للرد على هذه الدفوع.