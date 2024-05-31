حبس المتهم بتداول امتحانات إحدى المراحل التعليمية في الجيزة

أمرت جهات التحقيق بحبس شخص لمحاولته تداول امتحانات إحدى المراحل التعليمية، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، عبر تطبيق "واتس آب"، على ذمة التحريات.

حبس المتهم بتداول امتحانات إحدى المراحل التعليميةفي الجيزة

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لمحاولته تداول امتحانات إحدى المراحل التعليمية عبر تطبيق "واتس آب".

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مجموعة على تطبيق "واتس آب" تقوم بمحاولة نشر أسئلة امتحانات خاصة بإحدى المراحل التعليمية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة وتبين أنه عامل بأحد المراكز التعليمية - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع شخص تحت عجلات قطار قليوب

وفي واقعة اخري ، لقي شخص مصرعه خلال عبوره مزلقان ميت نما بقليوب بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، بمصرع شخص صدمه قطار خلال عبوره مزلقان ميت نما بقليوب.

وجرى الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.

إصابة شخصين بطلق ناري فى مشاجرة بالقليوبية

وفي سياق اخر، تعرض شخصين للاصابة بطلق ناري، إثر مشاجرة بقرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ،اخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شخصين بطلق ناري فى مشاجرة بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية إصابة كريم. س. ا 40 سنة مصاب بطلق ناري، وإصابة عبدالنبى. س. ش 36 سنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية ، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.