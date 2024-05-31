ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات.. مصر تُحقق تقدمًا في تجارتها الخارجية خلال مارس 2024

أظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحقيق مصر لنتائج إيجابية خلال شهر مارس 2024، تمثلت في ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات.

ارتفاع الصادرات:

شهدت قيمة بعض السلع المصرية المصدرة ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2024، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وتصدرت منتجات البترول قائمة الصادرات الرابحية بنسبة 130.3%، تلتها الفواكه الطازجة بنسبة 7.2%، والملابس الجاهزة بنسبة 14.2%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 26.8%.

انخفاض الواردات:

على الجانب الآخر، انخفضت قيمة الواردات المصرية بشكل عام بنسبة 16.2% خلال شهر مارس 2024، لتصل إلى 5.94 مليار دولار، مقابل 7.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع.

أهم السلع المُستوردة:

على الرغم من انخفاض الواردات بشكل عام، إلا أن قيمة بعض السلع المُستوردة قد ارتفعت خلال شهر مارس 2024، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وتصدرت منتجات البترول قائمة السلع المُستوردة الرابحية بنسبة 44.5%، تلتها المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 17.7%، والقمح بنسبة 15.8%، والغاز الطبيعي بنسبة 12.4%.