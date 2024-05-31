تعرض شخصين للاصابة بطلق ناري، إثر مشاجرة بقرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة شخصين بطلق ناري فى مشاجرة بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ،اخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شخصين بطلق ناري فى مشاجرة بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية إصابة كريم. س. ا 40 سنة مصاب بطلق ناري، وإصابة عبدالنبى. س. ش 36 سنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية ، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قرار النيابة في حادث إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بأكتوبر

كما أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادث.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

إحالة سائق دهس طالب وتسبب في إصابته بشلل للمحاكمة الجنائية

وفي سياق اخر ،احالت جهات التحقيق، سائق إلى المحاكمة، بتهمة دهس الشاب يوسف، طالب بمعهد حسابات، والتسبب في إصابته بكسر في الفقرة الظهرية الثامنة والتاسعة والعاشرة، ما أدى إلى شلل الطرفين السفليين بمنطقة مدينة نصر.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متضمنًا تضرر صاحب الحساب، من إقدام 3 أشخاص مستقلين سيارة تحت تأثير المواد الكحولية، بالاصطدام بنجله أمام الحديقة الدولية بالقاهرة، وإحداث إصابته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 مايو الجاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة بأنه في أثناء سير سيارة قيادة طالب، مقيم بالقاهرة، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى اصطدامه، بالمعني بالشكوى أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر بالقاهرة، محدثًا به بعض الإصابات.

وتم ضبط السيارة وقائدها واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، ولم يسفر الفحص عن وجود أشخاص آخرين رفقة قائد السيارة، أو وجود مواد كحولية بالسيارة أو تعاطى قائدها لتلك المواد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.