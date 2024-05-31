الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

بوابة الوفد الإلكترونية

عشاق الساحرة المستديرة، على موعد بعد قليل، مع انطلاق نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر التى يجمعهما على ملعب الملك عبد الله الدولي -الجوهرة المشعة.

 

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - رينان لودي.
خط الوسط: روبن نيفيز - سلمان الفرج - ميشيل.
خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكساندر ميتروفيتش - مالكوم.


تشكيل النصر

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.
خط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالإله العمري - علي لاجامي - أليكس تيليس.
خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو.
خط الهجوم: أيمن يحيي - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.
 

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