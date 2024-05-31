من هولندا إلى مصر.. مروان موسى يشعل حفل زد بارك

حقق مغني الراب، مروان موسى، نجاحًا لافتًا في حفل زد بارك، والذي أقيم مساء أمس وسط حضور جماهيري كامل العدد، إذ عاد مروان من هولندا بعد نجاح حفله هناك في أوتريخت، ليحيي أولى حفلاته في مصر بعد توقف عام كامل.

الحفل شارك به عزيز مرقه، والذي بدأ الغناء لما يقرب 40 دقيقة، ثم بدأ مروان موسى فقرته الغنائية وسط تفاعل جماهيري كبير، كما شاركه الغناء صديقه نجم الراب عفروتو و اشعلوا حماس الجمهور بمجموعة اغاني أبرزها "برازيلي و أسمر"، و غنت معه ايضا صديقته "نورين" لتكمل مفاجآت الحفل بمشاركة النجوم اصدقاء مروان، وخلال غناء أغنية "بطل العالم" صاحب مروان مجموعة من الأطفال على المسرح للغناء و الرقص معه، وحملت الحفلة عنوان "عودة بطل العالم".

مروان موسى

آخر حفلات مروان موسى

أشعل مغني الراب الشهير مروان موسى، حفله الذي أقيم أول أمس في مدينة أوتريخت بهولندا، وشهد حضورًا جماهيريًا ضخما، وتغنى خلاله بمجموعة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور .

حقق حفل مروان موسى، نجاحًا ضخمًا، إذ تفاعل الحضور مع أغانيه، وأثناء غنائه قام بارتداء الكوفية الفلسطينية تضامنًا مع أهالي غزة ودعمًا للقضية، ما جعل هتافات الجمهور تملأ الأرجاء .

مروان موسى

وقال مروان موسى على المسرح خلال الحفلة، إن الجيل الجديد من المستحيل أن ينسى القضية الفلسطينية أو يتجاهلها، مؤكدا على دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، ورفضه لما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة.

وتعد هذه الحفلة هي الأولى للرابر الشهير مروان موسى، بعد غياب أكثر من عام عن إحياء الحفلات، وحضر الحفل جمهور عربي مقيم في هولندا، بالإضافة لجمهور كبير من جنسيات مختلفة.