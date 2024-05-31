عقوبات جديدة على إيران تستهدف صناعة الطائرات المسيرة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة على إيران استهدفت أربعة كيانات وفردا مرتبطين بالصناعات الجوية الإيرانية.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة إن العقوبات شملت أربعة كيانات مرتبطة بشركة "ريان رشد أفزار" المدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية والمسؤولة عن شراء أجزاء مهمة لبرنامج الطائرات المسيرة الإيراني.

وأضاف البيان أن العقوبات استهدفت أيضا أفشين خواجه المسؤول التنفيذي في شركة الصناعة الجوية الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع، والتي تشرف على صناعة الطائرات المسيرة في البلاد.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن الاتحاد الأوروبي فرض أيضا اليوم عقوبات على وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني والحرس الثوري، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، كما شملت العقوبات مركز قيادة رئيسيا تابعا للقوات المسلحة وشركة إلكترونيات.