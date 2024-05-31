تنفيذ المرحلة الأخيرة من مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بالغربية

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تنفيذ المرحلة الاخيرة لمبادرة عيون اطفالنا مستقبلنا، والتي استهدفت الكشف علي جميع طلاب المرحلة الابتدائية ،وقد توجه وكيل الوزارة بتقديم الشكر خالد حمدان، وكيل المديرية، والدكتور عرفة قيقه، رئيس الإقليم ومدير المشروع بمؤسسة الليونز العالمية، والنائب إبراهيم الديب ،و إسماعيل المرسي، مدير التعليم الابتدائي بالمديرية، وذلك لتفعيل إجراءات برتوكول مبادرة " عيون أطفالنا مستقبلنا " على طلاب المرحلة الابتدائية، والذي تم بناء على توقيع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية مع «أندية الليونز» لتوقيع الكشف الطبي علي طلاب المرحلة الابتدائية، من الصف الأول إلى الصف السادس.

كما توجه بالشكر إلى مديري ووكلاء الادارات التعليمية المستهدفة بتنفيذ المبادرة، وفريق التعليم الابتدائي بالمديرية والإدارات التعليمية، وإدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية والادارات التعليمية، وجمعية رعاية الطلاب بالغربية، علي كل ما بذلوة من جهد وتعاون مثمر لانجاح المبادرة وتحقيق اقصي الإستفادة لصالح ابنائنا الطلاب

يذكر أنه تم تنفيذ المبادرة على مرحلتين، الأولى وتتم في الفترة من الثامن عشر من مارس ، وانتهت في الثامن من أبريل ، وتم فيها إجراء المسح الطبي من خلال زائرات وزارة الصحة، لجميع طلاب الإدارات المستهدفة، وتحديد الطلاب الذين لديهم مشاكل صحية بالرمد، أما المرحلة الثانية، بدأت من الخامس عشر من أبريل الماضي، واستمرت حتى الاثنين، الموافق التاسع والعشرين من أبريل، وتم فيها الكشف من خلال المستشفى الميداني من خلال أطباء محترفين، من خلال مؤسسة الليونز.