الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد رسالة محمد عبد المنعم لجماهير الأهلي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

بعث محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلى برسالة غامضة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام إلي جماهير القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ونشر عبد المنعم عبر انستجرام فيديو له أثناء احتفاله مع جماهير الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا ، قائلا “سأحمل دائما حبكم ودعمكم معي، شكرا لكم على كل شيء”.

 

وحقق النادي الأهلي أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة نهائي دوري الأبطال.

 

وتوج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي، سجله النجم رامي رابيعة.

 

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 مباراة متتالية في دوري أبطال أفريقيا بدون خسارة، بواقع أخر 8 مباريات في النسخة السابقة 2022/23، و14 مباراة النسخة الحالية 2023/24.

 

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