سرقة 22 مليون جنيه من مصنع اأعلاف بأبو حماد في الشرقية

كشفت مباحث ابو حماد غموض سرقة مبلغ 22 مليون جنيه من خزينة مصنع الابرار بمركز أبو حماد بالشرقية .أحد أكبر مصانع الاعلاف فى مصر.



كشفت التحريات عن قيام ثلاثة من العاملين بالمصنع تم ضبطهم بالتعاون مع آخر هارب يعمل بالشركة ايضا بإرتكاب واقعة السرقة.



وقال محمود عبد العال صاحب الشركة أن الواقعة تمت فى مارس الماضى عندما اكتشف سرقة مبلغ ٢١٤الف دولار بما يساوى حوالى 22 مليون جنيه مصرى قام بسحبهم من أحد البنوك لإستيراد إضافات أعلاف خاصة بالمصنع كانت فى خزينة فرعية بإدارة المصنع



وأضاف أنه فوجىء بكسر نافذة المكتب الذى به الخزينة وتحطيم الخزينة وسرقة المبلغ، مؤكدا أنه أبلغ مباحث أبو حماد التى تمكنت من كشف غموض السرقة وان مرتكبيها أربعة من العاملين بالشركة تم ضبط ثلاثة منهم بينما مازال الرابع هارب.



وعبر عبدالعال عن ذهوله بعد معرفة الجناه وهم موظفون بالشركة والمصنع وجميعهم كان يربطهم به علاقة اخوية وطيبة وكان يقف معهم فى الفرح والجرح حسب قوله.



وأضاف أن أحدهم وهو الهارب طلب مبلغ مالى لإجراء عملية جراحية لزوجته وحصل عليه على الفور وآخر طلب مبلغ مالى سلفة ومنحه وأنه لم يكن يتوقع أبدا أن "يعضوا الايد اللى تتمدلهم"



ووجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط الجناه المتهمين وقال إنه ينتظر القبض على المتهم الهارب قريبا

وحذر رجل الأعمال الجميع من أن يتقوا شر من أحسنوا اليه حتى لا يحدث معهم ما حدث له