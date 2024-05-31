ولاد رزق 3 "القاضية".. كريم قاسم يزيح الستار عن البوستر الرسمي

أزاح الفنان كريم قاسم، الستار عن البوستر الرسمي لفيلم ولاد رزق 3 “القاضية”، والذي مقرر أن يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

ونشر كريم قاسم، بوستر فيلم ولاد رزق 3، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا:" البوستر الرسمي لفيلم ولاد رزق ٣ القاضية

بجميع دور العرض بدءاً من يوم ١٢ يونيو ٢٠٢٤ ".

ولاد رزق 3

ينطلق عرض فيلم ولاد رزق 3 ، بطولة النجوم أحمد عز، عمرو يوسف، أسماء جلال، آسر ياسين، يوم 12 يونيو ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 ، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

حقق فيلم ولاد رزق ، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.

آخر أعمال كريم قاسم

كانت أحدث أعمال كريم قاسم مسلسل "زينهم" والذي يقوم فيه بدور دكتور جيمي وقد تصدر المسلسل المركز الأول في مشاهدات منصةWatch ومحرك البحث جوجل عند عرض حلقاته علي قناة ON.

آسر ياسين

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجي، انجي أبو السعود.



كريم قاسم

ممثل مصري، ولد في عام 1986 بمدينة القاهرة، وتخرج من الجامعة الأمريكية، درس كريم التمثيل في عدة ورش تمثيلية في لندن وباريس، كما التحق بستوديو الممثل تحت إشراف الفنان أحمد كمال.

اختاره المنتج حسين القلا ليكون أحد أبطال فيلمه (أوقات فراغ) الذي احتفت به الصحافة المصرية وقت صدوره، وقدم بعدها عدة أفلام أخرى، منها: (الماجيك، بالألوان الطبيعية، إي يو سي، مصور قتيل).