غدا.. الشرقية تُحي بـ "تل بسطا" مسار دخول العائلة المقدسة أرض مصر

أنهت محافظة الشرقية استعداداتها النهائية، لإقامة احتفالية أحياء مسار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، والذى تنظمها غدا السبت الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحية بالشرقية بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الارثوذوكس والغرفة التجارية.

احتفالية أحياء مسار دخول العائلة المقدسة أرض مصر..

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم الإنتهاء من الإستعدادات كافة لإقامة احتفالية أحياء مسار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، وذلك في إطار تجهيزات الحفل وفعالياته، أو أعمال تجميل «مدينة الزقازيق » بصورة تعكس القيمة السياحية لمنطقة تل بسطا.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن احتفالية دخول العائلة المقدسة بالشرقية، ستقام غداً فى تمام الساعة السابعة مساءاً للعام الثالث على التوالى بالمنطقة الأثرية بتل بسطا بالزقازيق، تحت رعاية البابا تواضروس الثانى بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى وزير السياحة والأثار، ونيافة الأنبا تيموئاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح.

احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر..

وأكد محافظ الشرقية، أن احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر والتى تقام كل عام فى مستهل شهر يونيو بنقطة مسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا؛ تعتبر حدث ثقافي وسياحي فريد يساهم فى ترويج السياحة الداخلية وتنمية الذائقة الفنية لدى المواطنين، مشيرًا الى أن هذا الاحتفال السنوي ساهم كثيرا فى نجاح مصر فى تسجيل ملف الاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو فى فبراير من العام الماضى، حيث عرض الملف مجموعة الاحتفالات التى تتم على مسار رحلة العائلة المقدسة خاصة احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر، والتى تقام سنويا بتل بسطا.

ولفت إلى أنه تم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح الحفل، ليخرج بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية على النحو التالى: حيث جهزت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة المنطقة الأثرية بالدعم اللوجيستي بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالديوان العام، وقامت مطرانية الزقازيق ومنيا القمح بالتجهيز لتقديم أوبريت تحت عنوان "رحلة سلام" عرض مشهد تمثيلي لفريق ثياتيرا سيناريو وحوار القس أكسيوس جرجس بمصاحبة كورال ليكن نور.

منتجات يدوية مرتبطة بمسار العائلة المقدسة..

وعلى هامش الإحتفال، يتم تنظيم معرض للمنتجات اليدوية (سجاد يدوي، عرائس خشبية، ريزن، فخار، خزف، مشغولات خشبية ) ضمن مبادرة أيادى مصر، فضلاً عن تواجد نماذج لمنتجات يدوية مرتبطة بمسار العائلة المقدسة، وذلك بالإشتراك مع الغرفة التجارية بالإضافة لمعرض يضم اعمال فنية، وايقونات تعبر عن الفن القبطي لعرض أهم الأعمال الفنية لمجموعة من الفنانين التشكيليين بالإشتراك مع مؤسسة الفن والحياة.

وذكر أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، أنهت أعمال النظافة بمداخل المدينة، وإزالة تراكمات القمامة والسفوحة من على جانبي الطرق، وإعادة طلاء الأرصفة، وإعادة تخطيط مداخل المحافظة، وتهذيب الأشجار، ومراجعة أعمدة الإنارة، وتهيئة الطرقات لإستقبال ضيوف مهرجان تل بسطا.