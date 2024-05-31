صحة القليوبية تنظم قافلة طبية للكشف على أهالي العبور

تنظم مديرية الشئون الصحية بالقليوبية اليوم الجمعة وغدا السبت قافلة طبية مجانية بمركز طبى المستقبل العبور، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

وقال الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.

وزارة الصحة والسكان بالقليوبية..



وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية الى إن القافلة جاءت في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.



كما تضم القافلة معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.