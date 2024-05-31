جولات تفقدية لرئيس مدينة كفر شكر بعددا من القري

في اطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالعمل على حل كافة مشكلات المواطنين والعمل على راحتهم بالمركز والمدينة.

قام المحاسب محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر يرافقه الأجهزة التنفيذية بجولة تفقدية لمتابعة حل مشكلات المواطنين بالوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى وشملت قرى المنشأة الصغرى، الصفين، أبو قصيبة، المنشأة الكبرى وتم مقابلة المواطنين ومعاينة كل مشكلة والتعرف عليها على الطبيعة وتقديم الحلول السريعة والنهائية للقضاء على كافة مشكلات المواطنين

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن يوجد خطة يتم تنفيذها تستهدف تنظيم جولات تفقدية بكافة قرى المركز والمدينة والتواصل مع المواطنين والتفاعل السريع مع مشكلاتهم والعمل على حلها واتخاذ القرار المناسب لكل مشكلة بعد المعاينة على الطبيعة وتقديم الحلول العاجلة طبقا للقانون من أجل شعور المواطنين بالراحة والرضا التام.

محاضرات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالقليوبية..

وفي سياق أخر - أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تنظيم محاضرات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من أبناء محافظة القليوبية في جميع الإدارات التعليمية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وإحدى شركات الاتصالات، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم.



وأوضحت مدير تعليم القليوبية أن مبادرة مؤسسة "حياة كريمة" يتم تنفيذها من خلال تقديم الدعم الأكاديمي لأبنائنا الطلاب، من خلال حصص المراجعة النهائية للمواد الدراسية، واختيار أمهر المدرسين للقيام بالمحاضرات، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والإرشادات الخاصة بالصحة النفسية للطلاب أثناء فترة الامتحانات وتوفير جو من الهدوء والسكينة لطلاب الثانوية العامة لتخفيف العبء على أولياء الأمور.

وتقدم المبادرة الدعم لأبنائنا الطلاب في سبيل تخفيف الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يعانيها الطلاب وأسرهم في ظل الفترة الحالية.



