تطوير منشآت نادي بنها الرياضي بتكلفة 3.6 مليون جنيه

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تطوير عددا من الأعمال الإنشائية بنادي بنها الرياضي في وجود مصبح كحيلي رئيس مجلس إدارة النادي والكابتن عماد الجندي نائب المدير التنفيذي للنادي ، بعد موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تطوير منشآت النادي بتكلفة3 مليون، و 600 الف جنية .

انشاء وتطوير 2 ملعب اكليريك متعدد..



وشملت الاعمال الإنشائية انشاء وتطوير 2 ملعب اكليريك متعدد وتطوير غرف خلع الملابس المرفقه بهم ، وكذلك تطوير مدرجات واماكن مشاهدة الجمهور للمباريات حول الملعب ، كما شمل التطوير الحديقة والنادي الاجتماعي ورفع كفاءة حمامات المبنى الاداري .

تطوير البنية التحتية والانشائية بالهيئات الشبابية والرياضية ..



وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على انتظام سير العمل بالنادي مشيرا إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير البنية التحتية والانشائية بالهيئات الشبابية والرياضية وذلك لتقديم خدمات أفضل للمترددين وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية.



كما أشار الصبروط إلى جهود وزارة الشباب والرياضة في تطوير البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب من خلال خطط موحده تهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة وتنميتها رياضيا وثقتفيا وفنيا وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجهات الدولة المصرية لبناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير المهارات الفردية وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة.