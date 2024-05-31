مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر اليوم في نهائي كأس الملك Yalla shoot لايف
يلا شوت AlHilal| مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر اليوم في نهائي كأس الملك Yalla shoot لايف
مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر اليوم في نهائي كأس الملك Yalla shoot لايف،ملعب الجوهرة المُشعة سيكون مضيافًا لإحدى أهم مباريات الموسم، حيث ستجمع بين الغريمين التقليديين لتحديد بطل النسخة الحالية من كأس الملك.
يسعى فريق الهلال، المعروف بلقب "الزعيم"، للفوز باللقب الثالث هذا الموسم، بعد تتويجه بلقب الدوري السعودي دون هزيمة، وكأس السوبر السعودي على حساب الاتحاد.
الكأس ستكون البطولة الأخيرة التي يتنافس عليها فريق النصر، لإنقاذ موسمه بالتتويج، بعد أن احتل المركز الثاني في الدوري وودّع دوري أبطال آسيا.
ويقام نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة.
وتأتي المباراة بعد أيام من انتهاء نسخة الموسم الحالي من الدوري السعودي، الذي توج الهلال بلقبه على حساب النصر.
وفيما يلي نستعرض موعد الديربي بين الهلال والنصر في كأس الملك والقنوات الناقلة.
موعد مباراة الهلال والنصر في كأس الملك 2024
تُلعب مباراة الهلال والنصر اليوم الجمعة الموافق 31 مايو 2024.
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وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
القنوات الناقلة لديربي الهلال والنصر في الدوري السعودي 2024
من المقرر أن تذاع مباراة الديربي بين الهلال والنصر على عدة قنوات وهي:
KSA Sports 1 HD
SSC1 HD
Alkass One HD
SSC EXTRA 1 HD
أبوظبي الرياضية HD1
أبوظبي الرياضية HD2
عمان الرياضية
الشارقة الرياضة
تشكيل فريق النصر لمواجهة الهلال
ويأتي تشكيل فريق النصر لمواجهة الهلال السعودي اليوم كما يلي:
تشكيل فريق النصر أمام الهلال
حراسة المرمى
دافيد أوسبينا
خط الدفاع
أليكس تيليس
عبدالإله العمري
إيمريك لابورت
سلطان الغنام
خط الوسط
عبدالله الخيبري
أيمن يحيى
بروزوفيتش
خط الهجوم
ساديو ماني
كريستيانو رونالدو
عبدالرحمن الغريب
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تشكيل الهلال لمواجهة النصر
ويأتي تشكيل الهلال اليوم لمواجهة النصر كما يلي:
تشكيل فريق الهلال أمام النصر
حراسة المرمى
ياسين بونو
خط الدفاع
ياسر الشهراني
كاليدو كوليبالي
علي آل البليهي
سعود عبدالحميد
خط الوسط
رينان لودي
روبن نيفيز
سيرجي سافيتش
خط الهجوم
مالكوم
ألكسندر ميتروفيتش
ميشايل ديلجادو
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