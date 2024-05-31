الدفاع المدني الفلسطيني: قد نشهد الفترة المقبلة وفيات بين الأطفال بسبب انتشار المجاعة

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، أن مستشفيات قطاع غزة غير قادرة على تقديم الخدمة الطبية للجرحى والمصابين، والوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي بسبب انتشار المجاعة ونقص المواد الغذائية.

وتابع “بصل” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الأإخبارية”، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر المربعات السكنية في جباليا، شمال قطاع غزة، بشكل كامل، فالمربعات السكنية بمنطقة جباليا لا تصلح للحياة وغير قابلة للعيش.

وأشار إلى أنه بسبب انتشار المجاعة فقد نشهد الفترة المقبلة حالات وفاة بين الأطفال، لا سيما في شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل اعلام، بأن الاحتلال دمر أكثر من 1000 منزل في منطقة مخيم جباليا شمال القطاع خلال عدوانه المتواصل، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من المخيم ومن مناطق في شمال القطاع بعد 20 يوم من اجتياحها برًا، بالتزامن مع القصف المكثف من الطيران الحربي والمدفعية.

وأعلن مستشفى العودة استئناف استقبال الجرحى والمرضى، بعد 13 يوما من حصار الاحتلال المطبق، والذي ألحق مزيدا من الدمار في المستشفى ومحيطه.

وفجر الجمعة، استشهد ثمانية مواطنين من عائلة الصوص بعد قصف الاحتلال منزلهم في مخيم البريج وسط القطاع، وجرى نقل جثامينهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

كما استشهد ثلاثة مواطنين من عائلة درويش عقب قصف الاحتلال المركبة التي كانوا يستقلونها في مخيم النصيرات وسط القطاع، وجرى نقل جثامينهم إلى مستشفى العودة.

وشن طيران الاحتلال غارات على منازل شرق مدينة رفح جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على منطقة "مصبح" شمال المدينة.

كما تعرضت أحياء تل الهوا والشيخ عجلين والزيتون والصبرة في مدينة غزة، لقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة جنوب حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيف على مناطق شمال قطاع غزة.