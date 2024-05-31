لا تنسى أهل غزة ورفح.. أدعية في ساعة الاستجابة يوم الجمعة

يترقب المسلم ساعة الاستجابة يوم الجمعة من كل أسبوع، ومع تصارع الأحداث حاليًا في غزة، وقصف مخيم رفح، لا يجد المسلمون سوى الدعاء لأهالي غزة ورفح، فيشتغل بال الكثيرون بالبحث عن أدعية لنصرة أهل فلسطين في الجمعة الأخيرة من ذو القعدة 2024، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أحاديث شريفة عن فضل ساعة الاستجابة يوم الجمعة.

ساعة الاستجابة يوم الجمعة

وردت عدة أحاديث عن وجود ساعة استجابة في يوم الجمعة، وهى ساعة لا يرد فيها الدعاء، وقد اختلفت ألفاظ هذه الأحاديث، وبناءً على هذا الاختلاف تفرَّق العلماء في تحديد هذه الساعة.

فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- : «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، وفي بعض الروايات: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ»، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث في شأن ساعة الجمعة -يعني: ساعة إجابة الدعاء- فقال: "هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ"، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، وفي الحديث: «التَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ».

لذا اختلف الفقهاء في تحديد هذه الساعة بين من يراها في جوف الليل وفي ساعة ما بين آذان الجمعة والتسليم منها، والأرجح بين العصر والمغرب، وقالت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 7352، للدكتور شوقي علام، أنه ينبغي على المسلم أن يكون حريصًا على الدعاء في يوم الجمعة كله فيعظُم بذلك أجره، وتحديد وقت إجابة الدعاء في هذا اليوم مسألة خلافية، حتى إنَّ من رجَّح قولًا معيَّنًا لم يحكم على باقي الأقوال بالتخطئة، والتقيُّد بوقت محدِّد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة؛ أمر غير سديد.

أدعية في ساعة الاستجابة يوم الجمعة لأهل غزة ورفح