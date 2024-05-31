مشاهدة مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

رابط مجاني البث المباشر مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين،يسعى فريق الهلال، الذي يتصدر جدول الدوري السعودي، لتحقيق الانتصار في مباراته ضد فريق النصر والفوز بلقب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بهدف تحقيق إنجاز الثلاثية بعد أن فاز بلقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

الهلال يعبر الاتحاد

وكان نادي الهلال، قد نجح في التأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالانتصار على حساب نادي الاتحاد في الدور نصف النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

النصر يهزم الخليج

على الجانب الآخر، فاز نادي النصر، على حساب نادي الخليج، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الأول بارك.

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وحصد نادي الهلال لقب بطولة دوري روشن للمحترفين للمرة 19 في تاريخه، في دوري اللا هزيمة للفريق السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك

‏• SSC

‏• MBC

‏• قناة السعودية

‏• الرياضية السعودية

‏• السعودية الآن

‏• روتانا خليجية

‏• beIN

‏• الكأس القطرية

‏• أبوظبي الرياضية

‏• دبي الرياضية

‏• البحرين الرياضية

‏• الكويت الرياضية

موعد مباراة النصر والهلال بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة اليوم في كأس الملك

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نادي النصر اليوم على أرضية ملعب ستاد الملك عبد الله الرياضية، الجوهرة المشعة، في المملكة العربية السعودية، في نهائي كأس الملك، روشن، ويأتي موعد المباراة اليوم بتوقيت عدد من الدول العربية كما يلي:

تحدد موعد مباراة النصر والهلال في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

يوافق توقيت مباراة النصر ضد الهلال في ليبيا والسودان الساعة 8 مساءً.

يوافق موعد مباراة نادي النصر والهلال الساعة 9 مساءً في قطر والسعودية والكويت.

يوافق ميعاد الهلال السكندري ضد النصر، الساعة 7 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس الملك اليوم

وتنقل مباراة النصر والهلال اليوم في كأس الملك عبر مجموعة قنوات SSC السعودية، وهي القنوات الناقلة لمباريات كأس الملك، وأعلنت قنوات SSC السعودية عن إذاعة المباراة عبر تردد قناة قناة SSC HD1.،

تردد قناة SSC HD1 الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر اليوم علي النايل سات

ويأتي تردد قناة SSC HD1 الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر اليوم علي النايل سات كما يلي: