منح أعضاء هيئة التدريس وقيادات جامعة الزقازيق رخصة مركز تدريب معتمد

أعلن المركز القومى للتدريب وإعداد القيادات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، بقيادة الدكتور عاشور عمري، منح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الزقازيق؛ رخصة مركز تدريب معتمد.

وقام بتسليم شهادة الاعتماد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات؛ للدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نجلاء فتحى مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، عن بالغ سعادته لاعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بجامعة الزقازيق، مشيراً إلى أهمية النهوض بجميع وحدات الجامعة، مؤكدًا الدور المهم الذى يقوم به المركز فى صقل مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومنتسبيها وإكسابهم المهارات المختلفة لتحسين أدائهم الوظيفى والمعرفي، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها، كما أثنى على الجهود المبذولة من قبل الدكتور نجلاء فتحي مدير المركز وجميع القائمين عليه من تقديم خدمات متميزة وتحقيق طفرة كبيرة بكافة الأنشطة والدورات التدريبية المقدمة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن سعادته باعتماد المركز، مؤكداً حرص الجامعة وإدارتها الدائم على تطوير برامجها التعليمية والبحثية لتأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بما يمكنها من تحقيق مراكز متقدمة فى كافة التصنيفات الإقليمية والدولية، مشيراً أيضاً إلى أهمية التدريب المستمر وتحسين أداء ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والعاملين.

وأشارت الدكتورة نجلاء فتحي إلى أن اعتماد المركز جاء نتيجة دعم ورعاية كاملة من الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، نحو تطوير البنية التحتية ومصفوفة البرامج التدريبية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، مما يساهم فى تحقيق تغيير ملموس في جودة الأداء لأعضاء هيئة التدريس وتحقيق رؤية 2023.

يشار إلى أنه قد كانت هناك زيارة سابقة فى 20 أبريل الماضى لاعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية وتجديد اعتماد وحدة التدريب والتعليم المستمر لأساسيات التحول الرقمى التابعة للمركز، بحضور الدكتور عاشور عمري، مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات ومدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور محمد حسن جاد الله، مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، وفريق معاون من المجلس الأعلى للجامعات.