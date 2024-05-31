كأس مصر.. البنك الأهلي يتقدم على بتروجيت في الشوط الأول

تقدم فريق البنك الأهلي علي نظيره بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف بالشوط الاول ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر على استاد السلام.



احرز ثلاثية فريق البنك الأهلي محمود قاعود وأحمد مدبولي وإسحاق يعقوب في الدقائق 30 و35 و40.

واحرز هدف بتروجت حامد حمدان في الدقيقة 45.

تشكيل البنك الأهلي أمام بتروجت

وجاء تشكيل البنك الأهلى لمواجهة بتروجت على النحو التالي:

حراسة المرمى..أحمد صبحى

خط الدفاع..امير مدحت، محمود الجزار، عاصم صلاح

خط الوسط..محمد فتحى، أحمد النادرى، احمد مدبولى، إسحاقو يعقوبو، عماد فتحى

خط الهجوم..جريندو، محمود قاعود

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

حسن شاهين، محمود سيد، أسامة فيصل، أحمد ربيع، أحمد سعيد، أيمن اشرف، محمد هلال، موسي فراوى، إبراهيم حسن.