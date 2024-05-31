كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع ، بشأن تضرر طالبة من قائد سيارة لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

فتاة توثق لحظة تحرش سائق بها أمام قاعة أفراح بطريق السويس

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان “ فتاة توثق لحظة تحرش سائق بها أمام قاعة أفراح بطريق السويس”.

وبالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب المشار إليه، وتبين إنها طالبة جامعية - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.



وبسؤالها أقرت بأنها حال تواجدها أمام إحدى قاعات الأفراح بطريق السويس بمحافظة القاهرة ، فوجئت بتوقف (المشكو فى حقه "قائد السيارة") أمام القاعة، وطلب منها استقلال السيارة صحبته وقام بارتكاب أفعال خادشة للحياء.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.



واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بشبرا الخيمة

كما أنتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية جثمان الشاب عبدالرحمن هشام 16 عامًا، والذى لقى مصرعه غرقا بمياه النيل بمنطقة عزبة رشوان ببلقاس بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية ،حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى والتصريح بالدفن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد غرق شاب يدعى عبد الرحمن هشام كمال، 16 عاما، بمياه النيل بمنطقة عزبة رشوان ببلقاس بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني، وتم انتشال الجثمان وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

القبض على شاب لابتزاز السيدات ونشر صور ومقاطع فيديو مسيئة لهن بالشرقية



وفي سياق آخر قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالقبض على أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بنشر صور ومقاطع فيديو مصحوبة بعبارات تشهير وإساءة لبعض السيدات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا من بعض الأشخاص بتضررهم من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) مستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقيامه بنشر صور ومقاطع فيديو لبعض السيدات، مصحوبة بعبارات فحواها التشهير والإساءة لهن وطلب مبالغ مالية منهم نظير عدم النشر.

