انتخابات جنوب أفريقيا: آمال الناخبين لأول مرة

مع استمرار فرز الأصوات في جنوب إفريقيا ، سيتم تذكر الانتخابات العامة لعام 2024 بشكل خاص على أنها الاقتراع الذي شهد أكبر عدد من الناخبين المؤهلين في تاريخ البلاد.

الانتخابات في جنوب إفريقيا

تم تحديد الناخبين لأول مرة في منطقة نكاندلا الريفية ، شرق جنوب إفريقيا ، للتصويت يوم الأربعاء (29 مايو).

وكانت أمهلي نكاني البالغة من العمر 20 عاما واحدة منهم تصويتي اليوم يدل على الكثير لأن هناك الكثير مما لا نزال نأمل فيه كمؤيدين لعضو الكنيست أن يكون ناجحا".

في المجموع ، تم تسجيل أكثر من 27.7 مليون شخص للإدلاء بأصواتهم.

كوننا جزءا من الشباب في جنوب إفريقيا ، نريد أن نرى نهاية للفقر ولهذا السبب خرجنا بأعدادنا للتصويت لصالح عضو الكنيست لأن لدينا إيمانا بأنه سينتشلنا من الفقر ويضعنا حيث نتصور أنفسنا.

حزب الكنيست الذي برز في أواخر العام الماضي هو المنافس في هذه الانتخابات.

هنا في قلب أنصار جاكوب زوما، التغيير يعني نهاية حكم المؤتمر الوطني الأفريقي.

قال زعيم المعارضة الرئيسي في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، إن كسر أغلبية المؤتمر الوطني الأفريقي هو "السبيل لإنقاذ جنوب إفريقيا".

حيث تم فرز 60% من الأصوات مع حصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم منذ فترة طويلة على أقل بقليل من 42٪.

المؤتمر الوطني الإفريقي

ويمثل ذلك انخفاضا كبيرا عن نسبة 57.5٪ التي حصل عليها في الانتخابات الوطنية الأخيرة في عام 2019 ، على الرغم من أن النتائج النهائية لانتخابات الأربعاء لم تعلن بعد.

مطلوب أكثر من 50٪ لكي يظل زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، الرئيس سيريل رامافوزا ، رئيسا في ظل النظام البرلماني في جنوب إفريقيا.

معارضة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي

حصل التحالف الديمقراطي ، وهو حزب وسطي ، على أكثر من 20٪ من الأصوات عندما تحدث ستينهويزن من مركز اللجنة الانتخابية المستقلة.

وتشمل الأحزاب الرئيسية الأخرى حزب MK ، الذي يديره الرئيس السابق جاكوب زوما ، وحزب مقاتلي الحرية الاقتصادية اليساري الذي يديره عضو حزب المؤتمر الوطني الأفريقي السابق يوليوس ماليما.

ادعى ستينهويزن أن DA لديها قاعدة ناخبين متعددة الثقافات ، مشيرا إلى أنه "إذا نظرت إلى نمونا بين السود في جنوب إفريقيا ، فقد تضاعف عن الانتخابات الأخيرة".

وأضاف: "إذا نظرت إلى الأحزاب الموجودة على يساري ويميني، فإنها قادرة على السحب من مجموعات محدودة جدا من الناخبين، وهي أحادية اللون تقريبا".

وقال ستينهويزن إنه منفتح على العمل مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، على الرغم من أنه سيتعين عليه أولا التحدث مع مجموعة من الأحزاب الأخرى التي أبرم معها اتفاقا قبل الانتخابات.

استياء واسع النطاق

وصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى السلطة لأول مرة في عام 1994 ، عندما فاز الحزب ، بقيادة نيلسون مانديلا ، بأول انتخابات ديمقراطية في البلاد مما يشير إلى نهاية حكم الفصل العنصري.

انتشر الاستياء الواسع النطاق من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في السنوات الأخيرة، مع استياء الكثيرين من البطالة في البلاد وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت مفوضية الانتخابات إن النتائج متوقعة الأحد، على الرغم من أنها قد تعلن في وقت أقرب.