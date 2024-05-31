أنتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية جثمان الشاب عبدالرحمن هشام 16 عامًا، والذى لقى مصرعه غرقا بمياه النيل بمنطقة عزبة رشوان ببلقاس بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بشبرا الخيمة

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية ،حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى والتصريح بالدفن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد غرق شاب يدعى عبد الرحمن هشام كمال، 16 عاما، بمياه النيل بمنطقة عزبة رشوان ببلقاس بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني، وتم انتشال الجثمان وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

القبض على شاب لابتزاز السيدات ونشر صور ومقاطع فيديو مسيئة لهن بالشرقية



وفي سياق آخر قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالقبض على أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بنشر صور ومقاطع فيديو مصحوبة بعبارات تشهير وإساءة لبعض السيدات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا من بعض الأشخاص بتضررهم من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) مستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقيامه بنشر صور ومقاطع فيديو لبعض السيدات، مصحوبة بعبارات فحواها التشهير والإساءة لهن وطلب مبالغ مالية منهم نظير عدم النشر.

