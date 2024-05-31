تجارة طنطا تستقبل وفد عربى لمناقشة سبل التعاون

استقبل الدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة جامعة طنطا وفدا من مؤسسة تعليمية كبرى، من أجل سبل التعاون في مجالي التعليم والتدريب.



ضم الوفد الدكتور خالد بن محمد العيبان،استاذ الادارة العامة والادارة الصحية بكلية ادارة الاعمال بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، والدكتور البراء فارس الشبيب، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للتدريب والتعليم، والدكتور نادر جلال كحلة والدكتور محمد الدسوقي فتوح ممثلين عن الشركة من مصر.

وحضر اللقاء كلا من الدكتورة دينا عيد الهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هانيء محاريق القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور بسام بارومه منسق شعبة اللغة الانجليزية والدكتور محمود ادهم امين عام الكلية و فادي ماهر المشرف على الادارة القانونية بالكلية.

و حرص عميد الكلية خلال الزيارة على اصطحاب الوفد فى جولة تفقدية لارجاء الكلية وقاعات الدراسة والمركز الجامعي للتطوير المهني بالكلية.

وناقش الوفد سبل فرص التعاون في مجالات التعليم و التدريب مع كلية التجارة بجامعة طنطا، وأعربوا عن سعادتهم بهذا اللقاء الذى سيثمر مزيد من فرص تبادل الخبرات الأيام القادمة.