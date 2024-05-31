الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نائب الأمين العام لحزب الله: تحرير فلسطين لا يتم بالمفاوضات بل بالسلاح

نائب الأمين العام
نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم

أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أن المقاومة في موقع المتقدّم، ولن تنتظر نهاية الطوفان على إسرائيل، وحققت نتائج فعلية في الوقت الحاضر"، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تربح هذه المعركة، بل تراكمت خسائرها في كل الميادين سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وأخلاقياً.

وأشار قاسم خلال مشاركته في أعمال المؤتمر القومي العربي الثالث والثلاثين في العاصمة اللبنانية بيروت، في بيان نشرته المقاومة الإسلامية، إلى أنّ وهم الكيان الإسرائيلي القابل للحياة سقط، مضيفاً أنّ "تحرير فلسطين لا يتمّ بالمفاوضات، بل بالسلاح والجهاد، وبالمقاومة الفلسطينية وحركات المقاومة، لافتا إلى أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته هما الطريق للانتصار على الرغم من الدماء والتضحيات.

ووجه قاسم كلمةً للشعب الفلسطيني، قائلا: أنتم دُرّة التاج في هذه العالم ونحن معكم"، شاكراً حركات المقاومة وإيران التي جعلت من فلسطين قضيتها الأساس منذ تأسيسها.

 

وقال الشيخ قاسم في رسالة وجهها إلى الولايات المتحدة والغرب: فلتعلم أميركا والغرب أن الثمن سيكون باهظاً، فمعركة طوفان الأقصى كشفت هبوط القيم الأميركية والغربية، ولما شرف مساندة وتحرير الشعب الفلسطيني البطل الجدير بالنصر، ومساندتنا لغزّة أبطلت استفراد كيان العدو بفلسطين وشعبها، وهذه المساندة ستستمر حتى النصر.

ولفت إلى أنه، ذا تحررت فلسطين، تحررت المنطقة والعالم من الاستكبار وتحررت الإنسانية.

 

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