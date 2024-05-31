إستمرار تدريب المشروع القومى لرياضة الفتاه والمرأة بالغردقة

نظمت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى "المشروع القومى لرياضة الفتاه والمرأة" من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة تحت إشراف الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، فى إطار الاهتمام برياضة المرأة، وتشجيعهن على ممارسة الرياضة.

جاء التنفيذ بتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وفراج عبد المقصود مدير المديرية وإشراف ممدوح خليفة علي وكيل المديرية للرياضة و موسى الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة

يستهدف المشروع العمل على تطوير اللياقة البدنية لدى الفتاة والمرأة من خلال ممارسة التمارين بالمراكز الرياضية بمشاركة مدربات متخصصات على مستوى الجمهورية وبشكل مجانى.

وتشجع الوزارة المرأة والفتاة على الإقبال للمشاركة فى "المشروع القومى لرياضة المرأة والفتاة" من خلال توفير الملابس الرياضية للمشاركات، ومنح المتميزات جوائز مادية وعينية، وتخفيض بنسبة ١٠٪؜ على الاشتراك فى المدن الشبابية ، ومشاركتهم كذلك فى عدد من الرحلات التى تنفذها الوزارة.

كما سيتم تنظيم مجموعة من المسابقات التنافسية للمشاركات بالمشروع فى رياضات "كرة الطائرة، كرة اليد، تنس الطاولة، الكاراتيه، عروض رياضية، ماراثونات وسباقات للمشى والجرى"، بجانب التمارين الرياضية.

يأتى ذلك فى ضوء إستراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

والجدير بالذكر ان شروط الاشتراك ان يتراوح أعمار الفتيات والمرأة من ١٤ عاماً فيما فوق، والالتزام بمواعيد التدريبات، والخلو من الأمراض المزمنة

يقام التدريب بنادي الرحلات يومي السبت والأربعاء من الساعه ٦ الى ٨ مساءاََ ويشمل (عروض رياضية _ كاراتيه _تنس طاولة) بالتنسيق مع خالد جاد رئيس مجلس إدارة النادي أمنية صبري المدير التنفيذي المدربات كابتن هبة وكابتن منة وبالصالة المغطاة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية يومي الجمعة والسبت من ٧ ل ٩ مساءاََ من كل اسبوع ويشمل ( كرة يد _كرة طائرة) بالتنسيق مع أيمن عبد البديع المدير التنفيذي للمركز